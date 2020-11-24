【股民熱話】港股堅挺全賴一道「護身符」？年尾一劫可避嗎？

11月港股升上26,000點關樓上，暫仍受制於26,700至26,800點阻力位，但未見有太大回吐壓力，好淡爭持格局持續。港股跌唔落，好大程度係因為有道「護身符」照住！

所講的，其實就係中國因素。首先，目前一個穩定的資產價格，對於維持中國經濟穩定，至關重要。見到最近內地企業信用債市場已開始崩潰，就連大型國企高評級債券都可以違約，投資者不禁要問，還有甚麼是安全的呢？不過，官方僅強調不容許對債市亂像「零容忍」，亦有投行指是個別事件影響不大，皆因如今中國不容許任何打擊市場信心的事情出現，自然更不容許中國金融資產價格大幅波動，打擊投資及消費意欲，令內循環無法運轉。

作為中國資產最大的境外定價中心，港股只許升，不許跌，「維穩使命」不難理解。北水繼續維持港股秩序，港股貨源日趨歸邊，表現將會更貼合政策需要。

雖然香港第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，但如今港股七成市值來自中國，中國疫情穩定，經濟復甦，港股更多反映中國經濟景氣，在中國因素支持下，港股暫時跌不下，不無原因。

此外，中國企業被美國及盟友圍堵，美國擬針對在美上市中企，讓會計制度不合規的中企退市，可以想見，未來會有更多中企須要尋找其他境外上市地點，而香港既已由中國資金做主場，當然肥水不流別人田，成為中企海外上市首選地。港股中國資產估值持續穩定高企，有利中企籌集更多資金支持實體經濟發展。

可見，中國因素已成為港股「護身符」，支持着港股的景氣。不過，有咗呢度「符」係咪就百毒不侵，港股是否只升不跌？那又未必！尤其需要注意的是，年底前美股出現較大幅調整機會愈來愈高，一旦美股大跌，全球金股匯市場會為之震盪，中、港股市都要跟跌，只是跌幅與反彈力度之異而已。建議股友留意期指倉位，若有閒錢想部署明年復甦概念下的投資組合，不妨耐心等待年底前全球股市可能仲有一次「BIG SALE」清貨大減價，先再慢慢入場執平貨，現階段能忍則忍，不用急於入市。

東網財經專欄作者 帥哥

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