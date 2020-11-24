招商局置地投資3.7億人幣合作發展南京江北新區地塊

根據合作協議，招商南京、江蘇保利、武漢三型及四川貴達須按其各自於項目公司之

建議股權比例25%承擔10.6億元人民幣(下同)的地價。項目公司之初始註冊資本為3,000萬元，經過各方注資後，將於合作協議完成後進一步增至3.18億元，其將由招商南京、江蘇保利、武漢三型及四川貴達按其各自於項目公司之股權出資及持有。集團分佔估計總投資金額約3.72億元。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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