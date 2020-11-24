【專家點評】古勝：瑞聲走勢唔差　咩位可以吼？

尋日大市高開低收，繼續悶局，恒指微升34點，收報26,486點，成交金額1,520億元，仲係未凸破26,000至26,500點的高位整固技術位。依家問題係，究竟港股會爆上，定係爆落呢？老古愚見，未來就算向上，水位亦都唔多，反而向下幅度應該幾可觀。皆因市場又傳出特朗普將會再對中國企業制裁，餘下唔夠2個月嘅任期隨時「攞你命三千」樣樣出齊，而內地企業佔大多數嘅港股，肯定會受波及，係咪要避一避？閣下自行考慮喇！

就咁睇技術走勢，瑞聲似乎唔太差。其7月初及8月初兩次升穿63元水平，其後見雙頂向下跌穿頸線，於9月28日於40元水平見底，10月底又再回落至40元水平反彈，最近該股回落至41元就唔肯再跌。就咁睇，該股40元水平的支持位頗強，進取者可考慮41元邊小注入市，向上阻力位為46至47元，向下跌穿40元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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