【專家點評】林嘉麒：結算前不妨酌量食胡

大市氣氛游走於疫情與疫苗之間，而資金就在新舊經濟股之間徘徊。上周舊經濟股跑贏大市，本周初資金再度關注新經濟股，不過與其說是新經濟股，倒不如說是宅經濟股。歐美疫情令人憂慮，本港亦再有過百宗確診個案，疫情明顯有新一輪爆發。幸好，藥廠已表示疫苗一旦獲批即緊急使用，可在幾日內推出，相信消息可緩和投資者對疫情的擔憂。相對於以往疫情對經濟及股市的衝擊，這一波威力會明顯減弱。

事實上，疫情消息未真正影響港股走勢，港股近期走勢仍在高位整固。當然，淡友會認為「久守必失」的可能性也很大。上周市場淡靜，惟本周焦點頗多，包括有聯儲局將公布10月會議紀要，新一輪英歐貿易談判，歐美主要經濟體將公布11月PMI數據，美國、德國和法國公布三季度GDP修正值，瑞典和南韓央行公布利率決議等。在眾多消息下，市場較關注美國新一輪經濟救市方案。近日最引起市場注意的是，美國財政部與聯儲局在刺激計劃期限上的分歧。

財長姆紐欽上周致函聯儲局，稱財政部提供的資金已經說明美聯儲實現了目標，要求其到期後停用部分抗疫貸款工具，以釋放多達4,550億美元的資金退回給國會，以用於其他用途。 姆紐欽與參議院多數黨領袖麥康奈爾進行了討論，未來國會兩黨可能很快重啟新一輪刺激談判，不過雙方在救濟規模上的分歧依然不小。

事實上，自從上月特朗普與參眾兩院未能達成經濟援助方案後，援助金一旦到期，經濟動力即將出現問題。上月零售銷售數據已不及預期，消費支出疲軟或進一步證實美國第四季度經濟增速回落，可留意本周美國將公布10月個人消費支出月率數據等。另外，還有美國第三季度GDP修正值、11月美國製造業和服務業PMI、諮商會消費者信心指數、上周初申請失業金人數等數據也值得投資者留意。

另一方面，聯儲局將公布10月會議紀要。儘管上周已有多位聯儲局官員表示未會進一步以貨幣政策救市，認為責任在白宮的財政政策上，但希望在人間，今次紀要或有可能為進一步行動提供線索。事實上，隨着疫情迅速蔓延，勞動力市場面臨的風險正愈來愈大，官員或可能在增加資產購買規模等議題上進行討論。好消息值得憧憬，但同時要留意本周五為期指結算。回顧11月恒指由頭升到尾，期結前後會否出現異動調整也難免，建議投資者可先行部分獲利，有待新方向確定突破後再進場。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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