招商局置地夥重慶怡置競投重慶地塊

倘競投實體成功競得有關該地塊之土地使用權，則訂約方同意於內地成立一間合營公司以收購、持有及開發該地塊。合營公司將由重慶招商依城及重慶怡置分別佔51%及49%。

鑑於該地塊之位置及指定用途，競投該地塊與集團之業務發展策略及規劃一致。通過合作，有利於發揮重慶怡置及重慶招商依城各自的優勢，抓住市場機會，壯大其於中國物業市場之投資組合，提升資本效率及效益，降低投資風險。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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