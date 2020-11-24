招商局置地夥重慶怡置競投重慶地塊
2020年11月24日 09:10
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招商局置地(00978)公布，旗下重慶招商依城與關連方重慶怡置就聯合競投重慶地塊訂立聯合競投合作框架協議。據此，重慶招商依城及重慶怡置須分別按51%及49%之持股比例成立競投實體，及支付分別為1.88億及1.8億人民幣的可退還競買保證金。
倘競投實體成功競得有關該地塊之土地使用權，則訂約方同意於內地成立一間合營公司以收購、持有及開發該地塊。合營公司將由重慶招商依城及重慶怡置分別佔51%及49%。
鑑於該地塊之位置及指定用途，競投該地塊與集團之業務發展策略及規劃一致。通過合作，有利於發揮重慶怡置及重慶招商依城各自的優勢，抓住市場機會，壯大其於中國物業市場之投資組合，提升資本效率及效益，降低投資風險。
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