港股先升後回 阿里曾飆4% 滙豐靠穩

港股開市升過百點後隨即倒跌數十點，恒生指數低見26,409點。國企指數跌50點；恒生科技指數亦回軟，暫跌約20點，主板成交360億港元。

藍籌股個別發展，昨日公布業績的石藥集團跌近6%表現最差；另一醫藥股藥明生物跌3.2%緊隨其後。吉利汽車再破頂，曾漲4.5%高見24.45元。

市傳第二上市企業將納入港股通，阿里巴巴早段升4%後回吐，暫升幅收窄至2%，企270元水平。京東集團升1%。其他大型科網股先升後回，小米創新高後倒跌逾2%；美團及騰訊跌2%及0.8%。

其他重磅股表現牛皮，滙豐控股、友邦保險、建設銀行及工商銀行齊升約0.2%撐市。中國移動跌0.1%；中國平安跌0.7%。

【09:20】阿里飆逾3% 小米再創新高

傳美國總統當選人拜登計劃任命現年74歲的聯儲局前主席耶倫擔任財政部長，料會延續其「鴿派」作風。道指期貨升近200點，港股開市跟隨做好，恒生指數升144點，報26,630點；國企指數高開43點，報10,709點。

消息指香港將把第二上市企業納入港股通，當中包括阿里巴巴及京東集團。恒生科技指數開市升97點，報8,186點。阿里連日炒上，開市報273港元，升3.4%，是表現最佳藍籌；京東高開2.3%，報352.8元。其他大型科網股合力撐市，小米集團再升2.9%，創28.4元新高；騰訊升0.1%報587元；美團升1.6%報313元。

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