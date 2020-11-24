壹傳媒股價異動調查3個半月無下文　業界促證監盡快交代進展

壹傳媒股價周二(24日)早間繼續尋底，即市曾低見0.223元，下跌3%，創8月11日以來新低。

早前壹傳媒股價異動案，雖然警方以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後亦有發聲明指會協助警方調查，惟至今事發已3個半月，證監會調查一直未有下文。有議員批評證監會跟進事件既被動又「歎慢板」，只在事件初期發聲明後便一直「潛水」，質疑是否對涉案人士背後的勢力有所忌諱。亦有關注事件的人士炮轟，對證監會愛理不理的態度感到十分憤怒，質疑其是否只保障大財團利益，而漠視小市民的投訴。

事實上，壹傳媒業績每況愈下，已經連續5年半見紅，累蝕逾20億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾28億元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興提醒，壹傳媒業績持續虧損，經營環境困難，投資風險大，投資者不宜沾手。

金融服務界議員張華峰表示，一間上市公司的股價波動，加上成交量大，或涉重大風險，並影響多個小投資者利益，重申作為上市公司，有責任就異動披露訊息，以確保市場資訊有足夠流通。同時促請監管機構跟進，即使調查需時，當局也可先公布初步結果，增加透明度，保障投資者利益。

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