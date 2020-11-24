傳京東擬明年分拆京東物流上市 估值3120億元
2020年11月24日 10:02
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外媒引述知情人士報道，京東集團(09618)已着手準備明年讓京東物流在海外上市，估值約為400億美元(約3,120億港元)。
據悉，該公司已開始就這宗交易與潛在顧問展開合作。消息稱，交易可能涉及以40億至80億美元的價格，出售公司10%至20%股份。公司正考慮在香港或美國上市。
至於京東旗下的京東健康在港上市進入最後直路，據外媒報道，其上市目標估值為290億美元(約2,262億港元)。早前傳該公司計劃周三(25日)起招股，集資額由約30億美元(約234港元)上調至約40億美元(約312億港元)。
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