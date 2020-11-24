新股專輯：華潤萬象明起招股　引7名基投撐場

是次發行5.5億股新股，其中95%為國際配售，5%為公開發售，集資規模102.3億至122.65億元。另有15%超額配股權，令集資可增至117.65億至141.05億元。

華潤萬象引入7名基礎投資者，合共認購6.5億美元(約50.7億港元)等值股份，均設6個月禁售期。按招股價中間價計，相當於是次集資約44.8%。新加坡政府投資公司(GIC)認購1.5億美元、中國投資管理公司高瓴(Hillhouse)認購1.2億美元、中國平安及中國投資管理公司鼎暉投資(Cephei)各認購1億美元、投資基金Matthews Funds認購8,000萬美元、中國國有企業結構調整基金及GLP各認購5,000萬美元。

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