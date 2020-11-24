花旗銀行：聯儲局不急於「收水」　令美元持續疲弱

外媒報道，花旗預計未來3個月內美匯指數將處於92.4附近，未來6至12個月在89.8附近整固。美匯指數目前企92.48。

花旗指出，拜登領導的民主黨政府執政，國會分屬兩黨，預期可能會出現風險資產價格上漲，美元下跌的發展。美國聯儲局不會急於取消寬鬆政策，反而會加大力度支持實際利率市場，從而使美元貶值趨勢持續。

該行又稱，聯儲局還可能會關注美元的實際收益率走勢，若實際收益率上漲過快，會使得所有目前已經完成的「良好工作」失效。因此，聯儲局轉向平均通脹目標可靈活維持鴿派政策。

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