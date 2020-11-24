全球經貿戰：英推新法案　使用華為設備企業每日罰10萬鎊

英國約翰遜政府於今年7月下令有限度封殺中國科技巨企華為，該國周二(24日)提出新的《通訊（安全）法案》，任何違例使用華為設備的英國公司，將每日罰款營業額的最多10%或10萬英鎊（約103萬港元）。

約翰遜內閣要求英國電訊商逐步淘汰華為設備，並於2027年前完全排除華為5G網絡設備，並限制華為在英國的市佔率。《通訊(安全)法案》目的是提升英國的通訊網絡的安全標準，移除高風險供應商的威脅，以嚴厲罰則阻嚇違規英國企業。

數碼大臣杜永敦表示，5G及光纖網絡的益處只有在安全及有彈性的情況下才可實現，新法案可讓英國擁有世上最嚴密的5G網絡安全體制，採取必要措施保護通訊網絡。華為華為的副總裁張建崗(Victor Zhang)批評英方新例是政治決定，而非基於公平的風險評估。

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