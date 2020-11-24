美證交會敦促在美上市中企 向投資者提示潛在風險

外電報道，美國證券交易委員會(SEC)官員正在施壓，敦促在美國上市的中國公司確保投資者知曉，由於美國監管機構審查它們帳簿的能力受限，他們面臨哪些潛在風險。

SEC負責審查公司提交文件的部門的律師發布工作人員指導文件，指出中國公司的披露可能不完整或具有誤導性的「顯著更大風險」。他們列舉的問題包括檢查人員無法看到中國公司的審計底稿。

指導文件顯示，中國發行人必須充分披露與其中國業務有關的重大風險，中概股的投資者可能無法從促進美國聯邦證券法有效執行的監管環境中受益。

上周，美國傳媒引述消息報道，SEC將於12月提出建議書，要求計劃在美上市的中國公司按美國監管標準作第二度審核，否則有機會被禁在當地證券交易所上市。

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