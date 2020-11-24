【專家點評】李偉傑：內地影業漸恢復 阿里影業具潛力
2020年11月24日 10:55
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阿里影業(01060)早前發布2020/21上半財年業績錄得收入9.27億元(人民幣．下同)，同比下降38%。經調整EBITA由過往期間的2.76億元虧損收窄至1.3億元，收窄1.46億元，降幅53%。銷售及市場費用為0.69億元，而過往期間則為約6.58億元，同比降低90%，銷售及市場費佔收入比重由44%下降至7%，主要由於整體經營效率提高帶來的客戶成本節約以及疫情影響下電影市場未完全恢復。互聯網宣傳發行是集團目前最重要的收入板塊，由互聯網票務業務和互聯網宣發業務構成，其中互聯網票務業務中包含淘票票和鳳凰雲智，互聯網宣發包含燈塔，電影宣傳與發行以及電影內容投資。其中，淘票票不僅是集團為電影院提供票務服務的重要平台，也是面向消費者的觀影內容決策平台。
淘票票圍繞優質內容進行電影宣傳，以幫助電影觸達更多潛在觀眾，淘票票目前已經成為國內外電影片方的宣發合作優選。同時，燈塔先後為《奪冠》等73部影片提供宣發服務，包括實時用戶反饋、促成宣發物料精準投放，並借力阿里生態資源優勢，探索新型電影營銷模式，提高宣發效率，擴展宣發渠道，幫助片方節省宣發成本。燈塔累計服務了國內88.1%的院線電影，累計片方入駐數量超過400家，服務影片數量超過400部，合作影片票房超過600億元。
財務業績方面，集團的內容製作業務分部收入快速增長，錄得收入3.82億元，而去年同期則為2.05億元，增幅87%。集團於報告期內錄得分部業績為盈利6,627萬元，過往期間錄得分部虧損7,503萬元，實現扭虧為盈。集團參與投資及發行的影片於今年八月下旬起陸續登陸院線，加上內容領域的突破，主要得益於在劇集製作業務上的布局，開始進入集中產出階段。
阿里影業出品的《我憑本事單身》開播後連續3天拿下網劇熱度榜冠軍，日均話題播放量超1億條。另有多部劇集，將在下半財年進入開機拍攝階段。在互聯網宣發板塊的電影領域中，除了參與《1917》、《八佰》及《奪冠》等頭部作品之外，阿里影業「錦橙合制計劃」作品《我在時間盡頭等你》取得5億元票房收入，「錦橙合制計劃」作品《一點就到家》在國慶檔上映，累計票房已破3億元，《拆彈專家2》、《刺殺小說家》、《哪吒重生》也將陸續上映。
在非票房業務中，IP知識產權衍生品業務被國內電影行業認定為普遍需要，具備優厚的發展潛力。集團認為通過基礎設施建設、商業模式創新、效率提升的前提下，能夠撬動一個超萬億元的泛娛樂市場，將單一的票房收入拓展為多元化的收入，以知識產權(IP)為核心的衍生品業務，是基礎設施建設的全新賽道。綜合開發業務主要包括阿里魚、娛樂寶及製 片軟件業務。集團旗下的阿里魚蛻變IP授權業務和娛樂電商兩大子板塊，分別鏈接及融合文娛和電商兩大產業。報告期內，阿里魚業務聯動了超過200個IP，為約2,000個商家與2,200萬個消費者提供了授權與電商服務，產生或關聯GMV超44億元，在疫情嚴重影響的情況下，財務業績仍保持增長態勢，行業影響力及口碑持續加強。
憧憬加大對阿里魚與創新業務的投入，保持阿里魚持續增長，同時開源節流，不斷提高經營效率，股價現呈整固區間上落，可在0.98港元至1.02港元開始吸納，短期挑戰阻力位100天線1.12港元，中長線目標看1.3元，假若跌穿0.88元需要作策略上止蝕。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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