【專家點評】李偉傑：內地影業漸恢復　阿里影業具潛力

淘票票圍繞優質內容進行電影宣傳，以幫助電影觸達更多潛在觀眾，淘票票目前已經成為國內外電影片方的宣發合作優選。同時，燈塔先後為《奪冠》等73部影片提供宣發服務，包括實時用戶反饋、促成宣發物料精準投放，並借力阿里生態資源優勢，探索新型電影營銷模式，提高宣發效率，擴展宣發渠道，幫助片方節省宣發成本。燈塔累計服務了國內88.1%的院線電影，累計片方入駐數量超過400家，服務影片數量超過400部，合作影片票房超過600億元。

財務業績方面，集團的內容製作業務分部收入快速增長，錄得收入3.82億元，而去年同期則為2.05億元，增幅87%。集團於報告期內錄得分部業績為盈利6,627萬元，過往期間錄得分部虧損7,503萬元，實現扭虧為盈。集團參與投資及發行的影片於今年八月下旬起陸續登陸院線，加上內容領域的突破，主要得益於在劇集製作業務上的布局，開始進入集中產出階段。

阿里影業出品的《我憑本事單身》開播後連續3天拿下網劇熱度榜冠軍，日均話題播放量超1億條。另有多部劇集，將在下半財年進入開機拍攝階段。在互聯網宣發板塊的電影領域中，除了參與《1917》、《八佰》及《奪冠》等頭部作品之外，阿里影業「錦橙合制計劃」作品《我在時間盡頭等你》取得5億元票房收入，「錦橙合制計劃」作品《一點就到家》在國慶檔上映，累計票房已破3億元，《拆彈專家2》、《刺殺小說家》、《哪吒重生》也將陸續上映。

在非票房業務中，IP知識產權衍生品業務被國內電影行業認定為普遍需要，具備優厚的發展潛力。集團認為通過基礎設施建設、商業模式創新、效率提升的前提下，能夠撬動一個超萬億元的泛娛樂市場，將單一的票房收入拓展為多元化的收入，以知識產權(IP)為核心的衍生品業務，是基礎設施建設的全新賽道。綜合開發業務主要包括阿里魚、娛樂寶及製 片軟件業務。集團旗下的阿里魚蛻變IP授權業務和娛樂電商兩大子板塊，分別鏈接及融合文娛和電商兩大產業。報告期內，阿里魚業務聯動了超過200個IP，為約2,000個商家與2,200萬個消費者提供了授權與電商服務，產生或關聯GMV超44億元，在疫情嚴重影響的情況下，財務業績仍保持增長態勢，行業影響力及口碑持續加強。

憧憬加大對阿里魚與創新業務的投入，保持阿里魚持續增長，同時開源節流，不斷提高經營效率，股價現呈整固區間上落，可在0.98港元至1.02港元開始吸納，短期挑戰阻力位100天線1.12港元，中長線目標看1.3元，假若跌穿0.88元需要作策略上止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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