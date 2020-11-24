港股格局：陳炳強料短線市況難有突破　小米候調整再追

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，外圍股市繼續做好，主要由於疫苗研發有進展的消息帶動。至於港股未能跟足外圍升勢，現時已升至7月高位26,700至26,800點附近，在疫情仍然嚴峻下，短線要突破有難度，並有機會出現調整。對於後市走勢，他認為主要視乎疫苗推出後，對經濟復甦的刺激力度，雖然短線消息不利，但中線偏樂觀，恒指有機會先行調整，其後再向上突破。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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