港股格局：陳炳強料短線市況難有突破 小米候調整再追
2020年11月24日 11:02
東網電視更多新聞短片
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，外圍股市繼續做好，主要由於疫苗研發有進展的消息帶動。至於港股未能跟足外圍升勢，現時已升至7月高位26,700至26,800點附近，在疫情仍然嚴峻下，短線要突破有難度，並有機會出現調整。對於後市走勢，他認為主要視乎疫苗推出後，對經濟復甦的刺激力度，雖然短線消息不利，但中線偏樂觀，恒指有機會先行調整，其後再向上突破。
國家領導人指，中國力爭二氧化碳排放目標至2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，刺激新能源相關股日前炒起。陳指，板塊升幅或已大部分程度反映相關利好消息，或要待國策細節出台再有炒作。當中他較看好新能源汽車股如比亞迪(01211)，認為可受惠消費復甦，值得繼續憧憬。
小米(01810)即將公布業績，其股價績前率先破頂。陳炳強預計其業績表現不俗，但能否延續升勢存疑，高位有機會出現技術回吐，不妨待調整再追。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020