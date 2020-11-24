中國經濟：國企債務違約惹恐慌　 高評級信用債當災

近期內地國企頻頻爆出債務違約，對中國信用債市場造成巨大衝擊，引發市場恐慌，就連「AAA」評級的中企高評級信用債亦急挫，當中包括平頂山天安煤業、冀中能源集團、天津泰達投資控股及雲南省康旅控股集團所發行的債券。

報道指出，儘管上述這4家中企尚未發生債務違約，但自11月10日以來，其所發行的債券已至少下跌逾一成。報道引述太平洋證券信用分析師李雲霏指出，這次普遍受到打擊的在岸債券有1個共同特徵，即公司主體的盈利能力遠遠低於債務增長。

外電又引述數據顯示，平頂天安煤業的「速動比率」從去年9月的0.69，到今年9月已降至0.6。該比率是用來衡量1家公司使用流動資產償還短期債務的能力，比率為1或高於1，通常被視為是健康狀態。

冀中能源作為中國河北省最大的國營煤企，去年連續第8年出現淨虧損，其總債務(大部分為即將到期的短期債務)在2012年至2019年期間激增102%至1,657億人民幣，截至今年6月底的速動比率也自1年前的0.57下降至0.48。

天津泰達控股同樣面臨資金壓力，截至今年6月底的速動比率為0.49，但到2021年底，該公司將面臨176億人民幣債券償還。根據內地傳媒報道，天津市政府與當地多家金融機構已展開會議，討論如何支撐這家負債纍纍的企業。

雲南省城市建設投資集團正轉型聚焦在文化旅遊及健康服務，近期已宣布更名為雲南省康旅控股，據講該集團截至今年10月底已收到160億人民幣的政府資金，目前正等待進一步的注資，但其截至9月底的速動比率低至0.24，是自2016年來最低。惠譽評級今年3月底也考量到雲南省康旅控股未來所有權的不確定性，將其評級從「BBB」降至「BBB-」，但隨後又以「資訊不足」為由，撤銷對雲南省康旅控股的評級。

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