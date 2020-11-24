全球經貿戰：美媒指特朗普政府正組新結盟報復中國

外媒報道，特朗普將在最後任期內，透過結盟的方式，以報復中國利用其貿易實力脅迫他國的情況。

美媒《華爾街日報》引述1名特朗普政府官員透露，即使特朗普的任期將在最後2個月期滿，白宮仍正在推動對北京的強硬措施。白宮正努力推動建立1個由西方國家組成的非正式聯盟，來報復中國試圖利用其貿易實力，來脅迫其他國家的情況。

報道指，中國現在試圖透過其經濟能力來脅迫他國屈服，因此，西方國家需要建立1套制度來集體吸收中國因外交威脅發出的經濟制裁，並抵銷這些成本。根據這項「聯合報復」計劃，當中國抵制進口商品時，該聯盟將購買這些商品或提供賠償，同時，也可以就失去的貿易，評估對中國的關稅。

美國政府還將擴大從中國新疆地區進口商品的禁令，並將這些強迫勞動的公司列入商務部黑名單，包括中國半導體製造公司中芯國際，當從美國公司購買設備時，已面臨嚴格的許可要求。

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