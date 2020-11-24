全球經貿戰：澳洲總理呼籲中美勿迫他國選邊站

澳洲總理Scott Morrison周一(23日)警告，中國與美國之間的競爭日趨激烈，正在迫使其他國家選邊站，他希望這兩個超級大國能給予其他國家「更大的行動空間」。

外電引述Scott Morrison表示，中美持續對抗給印太國家帶來挑戰，並可能進一步向西方擴散，與印太其他主權國家一樣，澳洲的希望也是不要被迫進行任何二元選擇，目前在印太地區面臨的挑戰，是世界上許多其他國家的前兆，包括英國和歐洲。

他表示，若要避免出現兩極分化的新時代，那在未來的幾十年中，必須更加細膩地認識各國與大國打交道方面的利益，做出嚴酷的選擇，並不符合任何人的利益，世界上最大的大國，需要提供更大的自由度，以容納其合作夥伴和盟友的個人利益。澳洲需要更多的行動空間。

他又反駁澳洲需要選邊站的觀點，強調澳洲希望與中國建立開放、透明和互利的關係，同時澳洲也致力於維持與美國的聯盟，而澳美聯盟根植於共同的世界觀、自由民主的價值觀和基於市場的經濟模式。

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