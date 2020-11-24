全球經貿戰：傳印度擱置逾136億元投資案　多涉中港

今年5月中國、印度邊界發生流血衝突，加劇中印關係緊張，更讓印度大舉抵制中資和中國產品。近日市場傳出，印度正擱置近140宗、總價值超過17.5億美元(約136億港元)的投資案，以待審查，而其中多數的投資案來自中國和香港。

外電報道，今年4月印度政府宣布，與印度接壤的鄰國企業，其投資案必須得到印度政府批准，才能投資印度。在此法規下，印度政府已擱置近140項投資建議書以待審查。印度外交部長Subrahmanyam Jaishankar曾表示，只要兩國邊界有未解決的問題，印度與中國的貿易就無法繼續照常進行。另外，印度政府也以禁用中國的應用程式、收緊中國國民的簽證規定，和限制中國等周邊國家的投資回應和中國間的衝突。

不過，報道同時指出，延遲通過投資可能會讓交易複雜化，並影響私人股權公司和對沖基金的資金流，而流入印度的金流通常來自在中國或香港定居的投資者，此舉不利印度企業應付疫情引起的經濟衰退。

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