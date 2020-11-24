【深度解構】中美均擬加強亞太布局　CPTPP成必爭地？

對於中國最新明確表示，將積極考慮加入由日本牽頭、沒有美國參與的《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)，但以目前中國的條件，似乎不容易實現。日本經濟再生擔當相西村康稔上周六(21日)亦公開回稱，遵守高水平規則是開展談判加入CPTPP的前提條件。

CPTPP前稱《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)，但美國總統特朗普於2017年上台後簽令退出，TPP改組為CPTPP，並凍結多條美國主張但他國大多反對的條文。在中國等15個亞太國家最新簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)後，市場憧憬美國拜登政府會宣布重申加入TPP，惟此前中國突然表示有意加入，似乎中美都意欲插指TPP，以加強在亞太地區的影響力。

不過，CPTPP涉及的電子商務、國企補貼、透明度與反貪腐、自由與開放競爭以及勞工等各面向的門檻，市場認為中國目前的條件根本難以跨越其限制，故加入CPTPP之願恐怕難以實現。

外媒引述中歐國際工商學院經濟學教授Bala Ramasamy指出，CPTPP要求不得為擴張國際業務補貼國有企業，以確保國企與東道國的民企可以公平競爭。然而中國15萬家的國企是中國經濟的基石，長期來享有特權。

他說，約1,000家中國國企在上海或深圳上市，其中近百家為中央國資委掌控，部分已是全球企業龍頭。中國以優惠利率等各種方式協助國企。儘管在CPTPP之下容許例外，例如新西蘭為其Fonterra集團爭取到豁免，然而中國要為如此之多國企協商豁免，似乎不太可能。

CPTPP要求會員國制定、執行反賄賂法，該法的落實對中國而言相信亦是重大挑戰。根據國際透明組織針對公部門貪腐程度進行排行的2019年清廉印象指數(CPI)，中國在全球180國中，以得分41分(滿分100)排名第80名，依然處於「中下游」水平，落後CPTPP其他國家。

此外，Bala Ramasamy指出，CPTPP是少有納入勞工議題的自由貿易協定，儘管中國的勞動法允許結社自由，但強制要求所有工會必須從屬於黨組織「中華全國工商業聯合會」。再者，該協定要求會員國採行的相關司法架構，須支持國際勞工組織認可的勞工基本權益，這些都是中國尋求加入CPTPP前須首要釐清的問題。

CPTPP的共識是簽署國間應自由競爭，任何來自簽署國的企業將被允許參與他國政府合約的競標，一國的檢驗認證應該也被另一國接受。他補充，在競爭專章上，普遍要求成員國達到新加坡、新西蘭等經商友善的標準，而在世界銀行的2020經商環境報告中，中國在190個經濟體中排名第31，中國必須在競爭條款與專章上費力協商。

關於投資者與東道國爭端解決(ISDS)，亦即投資方在其財產權遭侵犯時可尋求東道國賠償的機制，中國屢遭詬病。過去15年，中國簽署含有ISDS條款的協議，有效保障中國的海外投資，然而根據致力推動全球法治的「世界公義計劃」(WJP)對126個國家的評比中，中國排名第88，除了墨西哥外，遠遠落後其他CPTPP國家。

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