傳日本麒麟擬售澳洲乳品業務予Bega Cheese 涉30億元
2020年11月24日 11:08
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日本麒麟控股(Kirin Holdings)原擬將旗下澳洲乳製品公司(Lion-Dairy & Drinks)出售給中國蒙牛乳業，惟在中澳關係緊張下未能成事。近日有消息指，麒麟控股找到新買家，已決定將Lion-Dairy & Drinks出售給澳洲當地乳業巨頭--Bega Cheese。
日媒報道，Bega Cheese將以超過400億日圓(約30億港元)的價格，向麒麟控股收購Lion-Dairy & Drinks的生產與銷售業務，預料雙方將會在近期公布交易詳情。
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