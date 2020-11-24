產量媲美北美頁岩油國！阿聯酋發現220億桶非常規石油資源

中東產油大國阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)上周日宣布，已發現數量約220億桶、生產潛力媲美北美最多產頁岩油國家的非常規油氣資源，以及額外20億桶的常規石油，讓該國的可採原油儲量達到1,070億桶，居世界第6位。

同時，阿聯酋最高石油委員會(Supreme Petroleum Council)也批准了該國的阿布達比國家石油公司(ADNOC)由2021到2025年、規模1,220億美元的資本支出，低於2018年至2023年，資本支出1,320億美元的5年計劃。另外，阿聯酋計劃至2030年，將把產能從每天400萬桶增至每天500萬桶。

據報，在阿聯酋宣布新發現的油氣資源之際，該國因今年夏季的產油量超過石油輸出國組織規定的配額，因而與原為盟友的沙地阿拉伯間關係緊張。油組和俄羅斯等產油國，皆同意大幅減產，以幫助油價從4月每桶低於20美元的18年低位回升。

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