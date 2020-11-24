【專家點評】麥嘉嘉：憧憬汽車下鄉　廣汽候低吸

內地在擴大汽車消費方面，將開展新一輪汽車下鄉和以舊換新政策，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。在政策助力下，推動內地車市加速復甦。憧憬汽車下鄉、以舊換新政策，本土汽車品牌較有優勢。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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