【專家點評】麥嘉嘉：憧憬汽車下鄉 廣汽候低吸
2020年11月24日 11:10
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
中概股電動汽車股集體大漲，小鵬汽車(XPEV.US)大漲33.92%，理想汽車(LI.US)大漲14.48%，蔚來汽車(NIO.US)大漲12.45%，均創收盤新高，券商此前看好特斯拉(TSLA.US)前景，將牛市情形下特斯拉目標價上調，帶動電動汽車股大漲。港股中，新能源車比亞迪(01211)高開，創新高。
內地在擴大汽車消費方面，將開展新一輪汽車下鄉和以舊換新政策，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。在政策助力下，推動內地車市加速復甦。憧憬汽車下鄉、以舊換新政策，本土汽車品牌較有優勢。
廣汽(02238)主要為製造及銷售乘用車、商用車，並提供汽車相關服務。廣汽公布關於「十四五」發展規劃綱要的議案，公司目標在「十四五」期末、即是2025年，實現產銷量達到350萬輛，當中新能源汽車佔整體汽車產銷規模超過20%，成為行業先進移動出行服務商。受日本品牌銷售推動，廣汽業績表現強勁，成本控制亦有所改善。策略候低吸納。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020