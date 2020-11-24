新冠肺炎：全球正面臨新低潮　央行猶豫出招或釀禍…

全球經濟正面對新一波新冠肺炎疫情的衝擊，各國央行和政府正面臨壓力，或須採取更多刺激措施來提振市場需求。惟各大中央銀行已經變得捉襟見肘，並開始擔心金融市場的泡沫，各國仍在是否推出更多刺激措施的問題上存猶豫，從美國到歐洲的政客們都見到在財政政策上存分歧，施政的延誤，或會釀成災難！

外電報道，雖然愈來愈多人希望新冠肺炎疫苗將於12月上市，但廣泛的流通料需要數個月的時間，且在許多大型經濟體中，感染率正再次急升，當局正在採取更多的限制措施，對年關前的經濟活動造成重大打擊。

報道引述數據顯示，美國經濟活動出現了雙底下滑，周一美國的工廠指數證明了這種擔憂，儘管美國對商業活動的衡量是樂觀的。

新加坡貿易及工業部長陳振成周一(23日)表示，儘管疫苗開發的進展令人興奮，但這並不是許多人期望的快速解決方案，製造足夠的劑量，然後在世界上大量人口中進行分布和接種疫苗，將花費數月甚至數年的時間。

在這樣的背景下，歐洲央行將在12個月再次放鬆貨幣政策，而美國聯儲局可能會將其更多的債券購買集中在長期證券上，以降低利率。

但令人擔憂的是，中央銀行已沒有足夠的空間採取果斷行動，而且即使寬鬆的金融條件也無法轉化為經濟增長。國際貨幣基金組織(IMF)也在警告中，資產價格上漲可能表明與實體經濟脫節，因此可能對金融穩定構成威脅。

前任聯儲局主席耶倫好大機會獲拜登提名美國財政部長，她最新表示，儲蓄過剩和投資短缺是發達經濟體面臨的核心問題，不僅要依靠央行來實現健康增長，還必須有財政政策，結構性政策來配合。

問題在於，美國和歐洲的財政政策並未急於拯救。當拜登準備上任時，美國立法者在花多少錢上處於爭執狀態。現任總統特朗普的財政部上周決定降低聯儲局援助某些信貸市場的能力，就是一個例子。另在歐洲，政治鬥爭亦拖延了2萬億美元援助的推出時間。

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