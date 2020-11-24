新冠肺炎：傳達能集團最多裁員2000人

外媒報道，全球第三大樽裝水供應商、以生產Evian礦泉水聞名的法國達能集團(Danone)將裁員多達2,000人，其中包括全球總部的1/4，以冀在新冠肺炎大流行中恢復盈利。

報道稱，達能在阿姆斯特丹和新加坡等地設有全球總部，據一位發言人說，法國將裁員約400至500人。另外，達能正在考慮將其各行各業的全球總部遷至法國巴黎總部附近。到2023年，在更有效的採購下，每年的成本節省將達到10億歐元。

該公司首席執行官Emmanuel Faber表示，正在將組織轉移到關注的地理區域，而不是產品類別，以在疫情大流行中變得更加敏捷。該公司還計劃在明年將銷售產品範圍減少10%至30%，重點放在增長更快和利潤更高的產品上。在2021至2023年期間，與變更相關的一次性費用總額約為14億歐元。

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