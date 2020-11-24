中美科技戰：華為當災　OPPO及Vivo乘勢突圍…

在美國圍堵華為之下，華為的手機業務受創。內地手機製造商Realme高管指出，其他中國手機廠如OPPO、Vivo等正採取積極行動，以搶佔華為的手機市佔率。

今年8月，華為曾坦承Mate 40系列可能是其採用自家麒麟晶片高階手機的絕版產品。報道引述Realme高管表示，小米、OPPO和Vivo等都正在提高明年的出貨量預測，而Realme今年的智慧型手機出貨量，也可能增漲兩倍至5,000萬部，此外，Realme也已在東南亞和印度建立低價手機的生產基地，另不管華為的情況如何，Realme明年都將目標瞄準歐洲和中國，進軍高階手機市場。

報道又引述諮詢機構Isaiah Research數據顯示，今年第4季至明年第1季之間，小米向供應商訂購多達1億部手機，訂購量比8月美國制裁華為前的預測大增50%。另自8月以來，Oppo和Vivo的產量預測也分別增長約8%，兩公司分別訂購了9,000萬和7,000萬部手機，相對的，同期華為的手機訂單下降了55%至4,200萬部手機。

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