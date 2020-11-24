中美科技戰：華為當災 OPPO及Vivo乘勢突圍…
2020年11月24日 11:14
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（Getty Images圖片）
在美國圍堵華為之下，華為的手機業務受創。內地手機製造商Realme高管指出，其他中國手機廠如OPPO、Vivo等正採取積極行動，以搶佔華為的手機市佔率。
美國對華為實施制裁，企業須先取得美國政府許可才得以供應華為含有美國技術的半導體產品，令華為的手機業務受創。外媒引述Realme高管指出，內地其他手機廠如OPPO、Vivo等都正積極搶佔華為的手機市佔率，而供應商數據顯示，小米集團(01810)的行情最樂觀，今年第4季至明年第1季向供應商訂購約1億部手機。
今年8月，華為曾坦承Mate 40系列可能是其採用自家麒麟晶片高階手機的絕版產品。報道引述Realme高管表示，小米、OPPO和Vivo等都正在提高明年的出貨量預測，而Realme今年的智慧型手機出貨量，也可能增漲兩倍至5,000萬部，此外，Realme也已在東南亞和印度建立低價手機的生產基地，另不管華為的情況如何，Realme明年都將目標瞄準歐洲和中國，進軍高階手機市場。
報道又引述諮詢機構Isaiah Research數據顯示，今年第4季至明年第1季之間，小米向供應商訂購多達1億部手機，訂購量比8月美國制裁華為前的預測大增50%。另自8月以來，Oppo和Vivo的產量預測也分別增長約8%，兩公司分別訂購了9,000萬和7,000萬部手機，相對的，同期華為的手機訂單下降了55%至4,200萬部手機。
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