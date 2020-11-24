新冠肺炎：華爾街分析料美元或再跌4至5%

自2020年3月23日股市觸底以來，美元指數已下跌了10%，即使本周一(23日)曾走高，但現水平仍接近3個月來低位。美國私人銀行Brown Brothers Harriman駐紐約外匯策略全球負責人Win Thin接受美媒訪問時指出，美元可能需要幾個月的時間才能重回舞台，因為疫情升溫導致美國2020年第4季到2021年第1季部分成長放緩，美元可能會從當前水位再下跌4至5%。

Win Thin從4月時就開始看跌美元，2個月前更警告美元指數將測試2018年2月的低點。他指出，第2波疫情和國會刺激法案僵局使得風險加劇，但如果拜登能夠樹立強力控制疫情的國家戰略、通過刺激措施，那麼美元應能2021年第1季觸底回升。

雖然維持看跌立場，但Win Thin補充美元弱勢是暫時的周期性低迷，而非很多專家認為的結構性下跌。他表示，美元還未糟到那種地步，美國最終還是有能力控制疫情，經濟復甦也能像表現良好的大中華區，只是現在暫時遇到了一些麻煩而已。

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