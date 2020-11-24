港股格局：郭家耀料阿里巴巴或可重拾升勢
2020年11月24日 11:17
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港股周二(24日)早間未見明顯方向，但個別新能源股、車股、新經濟股仍見炒作。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近日大市氣氛尚算理想，投資者在不同板塊間輪流炒作，反映資金仍願意留在市場，預期恒指短期會在26,000至27,000點之間上落，年底前仍會反覆向好，衝上更高水平的機會較大。
對於有消息指，香港將擴大滬深港通機制的涵蓋範圍，內地投資者南下資金，將可買賣香港上市的生物科技股及第二上市股份。他指出，如果第二上市股份如阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)可獲納入港股通，將對此類股份的交投和股價有正面幫助，加上這類大型科技股季績不俗，有機會重拾升勢。
其他板塊則宜小心選擇。例如太陽能股連日抽升，他提醒這類公司經歷多個行業周期和國策支持，公司未見強勁基本因素支持，升至現水平宜小心。
至於電動車股如比亞迪股份(01211)再創新高，他認為音樂椅效應繼續，但現時才追入要有心理準備，股價或隨時出現顯著調整的風險。
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