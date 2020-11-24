港股格局：郭家耀料阿里巴巴或可重拾升勢

港股周二(24日)早間未見明顯方向，但個別新能源股、車股、新經濟股仍見炒作。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近日大市氣氛尚算理想，投資者在不同板塊間輪流炒作，反映資金仍願意留在市場，預期恒指短期會在26,000至27,000點之間上落，年底前仍會反覆向好，衝上更高水平的機會較大。

其他板塊則宜小心選擇。例如太陽能股連日抽升，他提醒這類公司經歷多個行業周期和國策支持，公司未見強勁基本因素支持，升至現水平宜小心。

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