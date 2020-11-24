【瑞通推介】小米回軟 車股強勢 牛熊證攻略
2020年11月24日 11:27
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瑞通認股證牛熊證銷售部：有傳聯儲局前主席耶倫將獲拜登提命為下一任財長，加上疫苗研發再傳喜訊，帶動道指隔晚收升327點或1.1%，收報29,591點。港股昨先高後低，恒指收報26,486點，升34點或0.1%，14日RSI續處超買水平。今早高開逾100點，高位重返26,600點以上，其後由升轉跌。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,200萬港元，反映資金略為看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。
將於今日(24日)收市後發布第三季財報的小米(01810)，昨午後升幅擴大至8.8%，破頂高見27.8元，收市維持8%升幅於27.6元，是表現最佳藍籌，反映市場已消化華為出售榮耀手機業務資產，可能與同樣主打大眾市場的小米造成競爭的憂慮。另外，小米董事長雷軍近日表示，已規劃建設年產能達1,000萬部手機的無人工廠。小米今早曾升逾2%，高見28.4元，續創上市新高，其後倒跌約1%。昨有約7.6億元北水淨買入小米。輪證資金流
方面，逾5,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。
百威亞太(01876)將於下月7日正式成為藍籌股，自恒指季檢結果出爐後，股份保持強勢，6個交易日累漲18%，上日再升6%，收報29.15元，跑贏同業。百威亞太近期相繼獲券商唱好，今早先升後回，觸及29.5元52周高位後無力再上，倒跌逾2%，下試28元。昨有近400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。
濠賭股上日受壓，銀娛(00027)最多跌逾5%，低見58.25元，收市跌幅收窄至3.1%於59.6元，跌穿10天線。疫情持續爆發，市場憂慮賭收難以快速復甦。澳門政府亦預計，明年澳門博彩毛收入預算約1,300億澳門元，相當於2019年全年賭收2924億澳門元的44%。銀娛今早回穩，一度觸及60元。昨分別有逾260萬元和720萬元淨流入其好倉和淡倉。
LME期銅近期創約兩年半高位，刺激江西銅(00358)昨曾飆8%，高見12.14元，創52周高位，收市升勢回順至3.7%，報11.66元，14日RSI處超買水平，月內累漲逾26%。江西銅今早曾再升逾2%，升抵12元，其後回軟。逾100萬元在昨日淨流入其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
銀河貼價、短期購(28868)，行使價63.88元，2021年2月到期，實際槓桿8.8倍。
江銅貼價、短期購(18158)，行使價11.88元，2021年2月到期，實際槓桿6.4倍。
百威貼價、短期購(14334)，行使價28.78元，2021年1月到期，實際槓桿7.3倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
小米牛證(57268)，收回價23.899元，槓桿比率6.4倍。
小米熊證(51418)，收回價30.28元，槓桿比率7.8倍。
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