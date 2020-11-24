【專家點評】鄧聲興：恒大物業為乜值得留意？
2020年11月24日 11:30
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恒大物業(06666)目前仍在招股，經營數據吸引、財務表現理想，繼今年8月引入紅杉資本、中信資本、雲鋒基金及騰訊控股(00700)作為戰略投資者後，在上市前亦吸引了基石投資者包括23位基石投資者，包括人工智慧「獨角獸」商湯科技等。兩批投資者在各自領域都有卓越表現，未來將與公司在不同業務層面和領域建立靈活多樣的合作關係。
而公司2017至2019年的淨利潤的複合年增長率達196%，2020年上半年淨利潤按年升182%，增幅冠絕同業。公司積極收購協力廠商管理項目，再加上母公司中國恒大強大土儲及其多元化業務板塊，未來業務有保證。上市後，預計派息率為25%，市值最高為1,050億元，相較可比同業碧桂園服務(06098)近1,230億元的市值有上升空間，前景亮麗。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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