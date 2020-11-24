【產經直播】中國潔淨能源股速成班
2020年11月24日 11:39
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要尋找股王，不一定只着眼互聯網巨企，中國潔淨能源股今年亦錄得不俗升幅，港股相關股份周二(24日)普遍上漲，剛出售太陽能光伏電站股權的保利協鑫能源(03800)急彈，信義光能(00968)亦錄得升幅，似乎整個板塊又有起動勢頭，在長、短線上有甚麼部署策略？
要尋找更多優質潔淨能源股，內地A股是否更多選擇？到底有甚麼快靚正的投資方法？如果揀選主題式的Global X中國潔淨能源ETF(02809)，優劣之處何在？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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