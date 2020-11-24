美國零售界料年底旺季消費額可增長5%　原因係...

美國的新冠肺炎個案持續增加，惟全美零售業聯盟(NRF)公布最新數據，美國民眾在年底消費意願增強，預計年底消費旺季銷售增長將達半成。

外媒報道，全美零售業聯盟估計，今年底假期消費旺季銷售將介於7,553億至7,667億美元，較去年同期增長3.6%至5.2%，當中不包含汽車、汽油及餐廳消費。NRF指出，在疫情期間由於人們減少個人、旅遊和娛樂等開支，故預期將有餘錢用於零售支出。

NRF首席經濟學家Jack Kleinhenz指出，在疫情仍在流行的情況下，消費者的消費意願尚不確定，但是隨着經濟逐漸改善，大多數的人將有能力進行消費。NRF執行長Matthew Shay稱，數據顯示消費者期待年底假期的到來，預估今年網購及非實體店面銷售將年增加20%至30%，至介乎2,025億到2,184億美元，較去年的1,687億美元大幅增長。

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