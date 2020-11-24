傳滙豐改組私人銀行管理層 料不會削減總體職位數量
2020年11月24日 12:01
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（中新社圖片）
外電引述一份備忘錄顯示，滙豐控股(00005)正在改變其私人銀行部門之一的組織結構，當中財富管理部門的產品、投資和合作業務將即時更命為投資和產品事業群。
新的投資和產品事業群的全球負責人Lavanya Chari稱，鑑於正改變組織結構，現有的部分管理層職位將不再存在。不過，所有現有管理層都將有機會申請將要招聘的新職位。報道稱，預計這次重組不會削減總體職位數量。Abdel Ben Tkhayet職權將擴大、擔任資本市場服務全球負責人，Gavin Rankin將擔任諮詢服務全球負責人，自12月1日起生效。
另據備忘錄，滙豐還將任命幾個新領導職位，包括全球私人銀行和財富管理首席投資官以及財富產品、ESG和共同基金負責人。而Henry Lee將負責直接投資業務的發展，除負責全權委託投資組合管理和另類投資外，還將滿足超高淨值客戶的需求Daniel Mentha將繼續擔任全球信用諮詢主管。
滙豐今年稍早時將零售銀行、財富管理以及的全球私人銀行業務合併。
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