傳滙豐改組私人銀行管理層　料不會削減總體職位數量

新的投資和產品事業群的全球負責人Lavanya Chari稱，鑑於正改變組織結構，現有的部分管理層職位將不再存在。不過，所有現有管理層都將有機會申請將要招聘的新職位。報道稱，預計這次重組不會削減總體職位數量。Abdel Ben Tkhayet職權將擴大、擔任資本市場服務全球負責人，Gavin Rankin將擔任諮詢服務全球負責人，自12月1日起生效。

另據備忘錄，滙豐還將任命幾個新領導職位，包括全球私人銀行和財富管理首席投資官以及財富產品、ESG和共同基金負責人。而Henry Lee將負責直接投資業務的發展，除負責全權委託投資組合管理和另類投資外，還將滿足超高淨值客戶的需求Daniel Mentha將繼續擔任全球信用諮詢主管。

滙豐今年稍早時將零售銀行、財富管理以及的全球私人銀行業務合併。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020