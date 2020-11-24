港股格局：伍禮賢料新舊經濟股將合力撐市
2020年11月24日 12:17
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恒指高開逾百點後升幅收窄。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為港股最近升穿26,500點後表現牛皮，後市走勢偏強，預料市場資金將持續輪炒新舊經濟股。
一方面，他認為新經濟股的前景明朗，難以大幅回調，相信板塊能維持緩慢升勢；另一方面，縱然環球確診數字不斷上升，現時市場焦點在疫苗成功推出，憧憬明年上半年經濟復甦，加上舊經濟股相對較落後，後市表現或比新經濟股出色。
他表示，新舊經濟股將合力撐市，恒指會穩步上升，預料明年之前將在26,500點水平整固，若銀行股、周期股及原材料股繼續做好，年底或有機會重上27,000點。即使本地疫情反覆對投資氣氛有影響，但只對恒指比重不高的零售股、餐飲股及地產股造成影響。
舊經濟股普遍處於低水平，由於內地經濟持續復甦，他看好公用股，如深圳高速公路股份(00548)及周期性板塊，如水泥股。他指因為內地在第四季對水泥的需求大，水泥價格強勢，有利水泥股的盈利增長。
新經濟股方面，由於阿里巴巴(09988)管理層表示會虛心學習內地的金融法規，市場有信心內地政府對其監管將進一步放鬆，加上有傳第二上市企業將納入港股通，導致股價在周二急速反彈。惟他認為，科網股受消息主導，股價以短線升幅為主，長遠升幅會放緩。
吉利汽車(00175)開市曾漲4.5%再破頂，他非常看好電動車未來前景，惟港股、A股及美股的電動車板塊近期的升幅過急，除非回調幅度較大，否則不建議投資者現時再高追。不過，他建議可留意與新能源汽車行業相關股份，如處於行業中上游的電動車材料股，尤其是近期升幅落後的贛鋒鋰業(01772)及中國忠旺(01333)。
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