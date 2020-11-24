港股格局：伍禮賢料新舊經濟股將合力撐市

恒指高開逾百點後升幅收窄。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為港股最近升穿26,500點後表現牛皮，後市走勢偏強，預料市場資金將持續輪炒新舊經濟股。

一方面，他認為新經濟股的前景明朗，難以大幅回調，相信板塊能維持緩慢升勢；另一方面，縱然環球確診數字不斷上升，現時市場焦點在疫苗成功推出，憧憬明年上半年經濟復甦，加上舊經濟股相對較落後，後市表現或比新經濟股出色。

他表示，新舊經濟股將合力撐市，恒指會穩步上升，預料明年之前將在26,500點水平整固，若銀行股、周期股及原材料股繼續做好，年底或有機會重上27,000點。即使本地疫情反覆對投資氣氛有影響，但只對恒指比重不高的零售股、餐飲股及地產股造成影響。

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