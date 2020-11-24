調查：財務主管最關注數據安全及隱私　看重數據分析

疫情對金融機構帶來重大的影響，面對沉重壓力，風險管理和資產保障成為首席財務官(CFO)和財務主管的首要關注事項。全球諮詢公司Protiviti發布《2020年金融趨勢調查》顯示，全球以及亞太區市場財務主管將視數據安全性和隱私為其首要工作，其次為加強數據分析能力。

根據調查數據，全球管理層的三大首要財務事項為數據安全性和私隱(80%)、數據分析(78%)以及不斷變化的內部客戶需求和期望(74%)。各CFO對技術的重視反映在數碼化領先的金融企業則能夠以最快速度、高效率和高適應能力應對疫情所帶來的影響。這些首要考慮亦意味着真正數碼化的金融企業需具備新一代技術、工作流程和協作的重要性。

報告亦顯示香港市場的管理層持不同看法，大部分管理層視競爭情報(55%)優先於強化數據分析(54%)和流程改進(54%)之上。而全球超過80%的CFO和財務主管認為，自己企業的業務能力已受到疫情的影響，企業和管理層必需迫切地重新考慮業務配置。

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