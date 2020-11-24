港交所擬推HKEX SYNAPSE平台　加快滬深港通結算流程

港交所將與美國證券存管結算公司(DTCC)合作，將Synapse與DTCC的機構交易處理(Institutional Trade Processing)服務連接起來，全球投資者和港交所參與者在Synapse平台上可利用DTCC綜合分倉匹配平台服務，同時實現交易確認和結算通知流程的自動化。港交所選擇Digital Asset為Synapse的項目開發商。

Synapse將幫助參與滬深港通北向交易的國際機構投資者更好地管理跨時區交易後流程，尤其是方便它們滿足內地證券市場的「T+0」結算周期要求。

平台推出後，將通過DTCC的機構交易處理服務提高滬深港通北向交易的全球影響力，有望進一步推動中國內地A股市場的對外開放。目前，全球52個市場中的6,000多家機構客戶，已使用DTCC的機構交易處理服務。

香港交易所集團行政總裁李小加表示，作為香港交易所最新的滬深港通創新服務，Synapse將為參與滬深港通北向交易的國際投資者帶來極大便利。香港交易所戰略規劃中的一大重點，是通過擁抱新科技來不斷提高該所的市場競爭力。他稱，很高興這次與DTCC和Digital Asset合作，共同開發新的滬深港通優化措施，不斷完善這一具有里程碑意義的互聯互通機制。

DTCC總裁兼首席執行官Mike Bodson指，提高交易後流程自動化水平，同時降低跨境交易過程中的風險。

Digital Asset首席執行官兼聯合創始人Yuval Rooz表示，香港交易所正在提高全球證券市場的營運標準，其Synapse解決了資本市場中一個無法通過傳統方法解決的主要業務問題，使用DAML智能合約語言實現資訊的即時自動化更新和發布，以確保及時發現錯誤和處理異常情況，支持滬深港通北向交易業務的不斷增長。

自滬深港通推出以來，尤其是在內地A股納入全球主要指數之後，機構投資者對滬深港通北向交易的參與度持續增長。滬深港通今年首三季度北向交易日均成交額創新高，達900億元人民幣，按年增長一倍以上。

內地證券市場的結算周期相對較短，因此滬深港通共同市場需要更高效的結算基礎設施以更好的配合內地市場的結算週期，Synapse將滿足這一市場需求。

通過DAML智能合約，Synapse將能夠為結算業務鏈上的各方同時設定結算指令並通知狀態更新，從而允許多方共同處理結算流程，並為市場參與者大大提高結算流程的透明度。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020