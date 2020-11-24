港元拆息︰1個月跌至0.10179厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.03661厘；1星期拆息為0.05357厘；與樓按相關的1個月拆息報0.10179厘；3個月跌至0.302厘水平。

24/11/2020

隔夜 0.03661厘

1星期 0.05357厘

2星期 0.07095厘

1個月 0.10179厘

2個月 0.24179厘

3個月 0.30268厘

6個月 0.54125厘

12個月 0.69964厘

23/11/2020

隔夜 0.03786厘

1星期 0.05286厘

2星期 0.07024厘

1個月 0.10321厘

2個月 0.23893厘

3個月 0.30804厘

6個月 0.54161厘

12個月 0.70571厘

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