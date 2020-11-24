安聯宏利結盟成強積金一哥　5年內暫不考慮合併整合

安聯環球投資亞太與宏利人壽保險(國際)宣布，雙方已就強制性公積金(MPF)業務締結策略聯盟，宏利投資管理高級執行總監兼亞洲養老金負責人邱鎧平於周二(24日)表示，宏利取得安聯強積金計劃的保薦人地位後，截至今年9月底，按資產管理規模計算，宏利的強積金市佔率達25.6%，並超過第2位計劃保薦人的管理資產約6%，成為強積金新一哥。

邱鎧平解釋，由於今年是宏利成立20周年，加上該公司現時已有基金系統與安聯投資合作，對雙方的業務發展非常了解，促成了是次的結盟。

安聯投資亞太區行政總裁吳家耀亦認為，雙方對於客戶的信念及服務一致，希望透過是次結盟，安聯投資可為客戶專注於投資回報，而安聯投資現有客戶亦可享受宏利的強積金的服務。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表明，是次結盟並非出售強積金業務，安聯投資透過該計劃，將會由保薦人角色轉到基金管理，集中處理擅長的基金管理投資。他解釋，在過往十年亦為宏利的強積金計劃進行資產管理，盼在未來繼續為雙方的強積金客戶的資產增值。

曹偉邦重申，是次結盟不會影響到雙方的業務及內部結構，包括基金服務、信託人、行政及團隊等並不會作任何改變，並預告在2025年之前，暫時未有考慮合併、整合的計劃。

強積金近年強積金市場鮮有推出主題式產品，而退休收益基金是強積金平台上首款同類型產品，宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發反映，宏利於今年9月底推出市場上首個強積金退休收益基金，截止11月中旬，累計基金資產規模接近4億元，而基金表現方面，截止11月中旬，基金價格已達到10.488。

吳清發盼望，該計劃的非保證回報的派息率可達到4%，為本港未來的退休人士提供穩定收益。他續稱，若強積金退休收益基金能持續現時的發展步伐，預計該計劃未來一年的投資規模將會擴大。

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