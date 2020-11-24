中國經濟：逾半內房企業負債觸「紅線」　年底樓價續受壓…

內地房地產行業資產負債率達到79%，超過半數內房企業已違反內地監管所訂下的「紅線」，惟在政策壓力下，房企融資受限，供需關係轉變，將促使年底內地樓價持續向下。

內地住建部聯合央行於8月召開重點房企座談會，提出針對房地產企業「三道紅線」的融資監管新規。內地傳媒引述中國指數研究院分析指，內地房地產行業資產負債率為79%，位居全行業第三；若根據新資產負債率的標準，55%的上市房企負債率也超過70%。

券商監測數據亦顯示，10月房企境內債、境外債和集合信託分別發行261億元人民幣、52億美元和454億元人民幣，按月變化分別為下降35.7%、上升29.2%和下降28.4%。考慮11至12月境內債預計到期833億元人民幣、境外債87億美元，到期規模相對較高，預計房企債券融資態度仍將保持積極，但規模可能會受監管收緊制約。

報道指出，業界普遍認為「房住不炒」將是內地「十四五」期間樓市調控主基調，當前熱點城市調控已陸續收緊。在房地產行業融資收緊預期下，疊加全年銷售目標壓力，房企後續或加大推盤及銷售套現力度，銷售均價整體趨勢向下。

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