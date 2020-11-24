麻生太郎：日本要密切關注數碼人民幣發展

外媒引述日本財務大臣麻生太郎表示，鑑於數碼人民幣在中國數個城市試行，中國在推進數碼人民幣的過程中，必須保持透明度，並認為日本有必要密切關注數碼人民幣發展。

麻生太郎周二(24日)出席國會委員會會議上表示，其可以理解中國推進數碼人民幣是為了配合當局「一帶一路」倡議，並挑戰美元作為全球性貨幣的現有體系，但他指出，中國在推進數碼人民幣的過程中，必須保持一致透明度，並認為日本有必要密切關注數碼人民幣的發展。

日本為世界上最喜歡使用現金交易的國家之一，近年來日本也積極推動該國的數碼貨幣發展。據悉，由三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團和三井住友金融集團等共30多家主要公司組成的團體在上週宣布，將在2021年開始發行1種通用的民間數碼貨幣，並進行實驗。

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