新冠肺炎：摩通指大宗商品交易已重返疫前水平

摩根大通認為，大宗商品交易已經恢復，未平倉合約回升到疫情摧毀所有商品需求之前的水平。

外電報道，摩通發表報告指，截至11月20日，未平倉合約的價值估計為9,370億美元，增加180億美元，連升第三周。該行表示，新冠疫苗的喜訊勝過了疫情反撲風險的影響，推動工業金屬、農產品和散裝貨全線上漲。

中國是全球最大的原物料購買國，受中國復甦帶動，大宗商品價格過去半年中有5個月上漲。此外，美元走軟加上疫苗前景的改善，提升了原物料資產的吸引力，投資者轉而更加看好大宗商品。

摩通表示，由於天氣乾旱，南美農作物持續面臨風險，農產品市場未平倉頭寸當周激增71億美元，升至2,650億美元的季節性高位。基本金屬未平倉頭寸攀升了69億美元。能源市場的價格動能連續第3周上升，短線交易指標均發出「買入」信號。

分析師預計，第二波疫情對經濟增長的損害短暫，在大規模疫苗接種計劃和美國刺激方案出台後，明年第二季將出現強勁反彈。

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