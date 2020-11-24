世界在變！全球金融市場正步入「女性時代」？

近日傳來美國拜登政府快將公布擬委任聯儲局前主席耶倫為下任美國財政部長人選。若然消息屬實，預計到2022年，全球最重要的4個財政或金融機構--美國財政部、美國聯儲局、歐洲央行和國際貨幣基金組織，有機會出現全由女性做領導的局面，意味全球金融市場正走進「女性時代」！

2011年，國際貨幣基金組織(IMF)迎來首位女性總裁，由法學與政治學出身的拉加德出任，在任長達8年。她卸任後，於2019年11月繼任歐洲央行行長至今，而IMF總裁的位置就由一位女性經濟學家、也是前世銀行長--格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)接任，任期5年。

如今美國總統大選結果已愈見清晰，拜登將於2021年1月入主白宮的機會甚高，意味美國將有一位女副總統--賀錦麗。此外，美國財政部長和美國聯儲局主席，都好大機會由女性出掌。

近日傳出拜登擬短期內公布提名前聯儲局主席耶倫出任美國財政部長。耶倫是史上首位女性出任聯儲局主席。外媒報道，雖然耶倫是民主黨人，但2014年她任聯儲局主席的提名得到了民主黨和共和黨議員的共同支持，當時11名共和黨議員投了贊成票，其中包括參議院銀行委員會的3名共和黨參議員。若消息屬實，並且參議院確認拜登的提名，耶倫將再創先例，成為美國首位女財長。

此外，盛傳現任聯儲局理事Lael Brainard有機會成為下屆聯儲局主席，現任聯儲局主席鮑威爾的任期將於2022年2月屆滿。Lael Brainard自2014年起擔任聯儲局理事，任期至2026年1月31日，目前是聯儲局理事會中唯一的民主黨理事。在任聯儲局理事之前，她曾於2009年擔任美國財政部長顧問，2010至2013年曾任職於美國財政部次長(Under secretary)。

換言之，到2022年某個時候，全球最重要的4個財政或金融機構——美國財政部、美國聯儲局、歐洲央行和國際貨幣基金組織，可能都由女性領導，引令全球金融走進「女性時代」！

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