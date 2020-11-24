耶倫勢出任美財長　為何市場「升市」回應？

美國候任總統拜登打算任命聯儲局前主席耶倫出掌下任財長，美股應聲上揚，為何現年74歲的耶倫那麼受市場歡迎？

Evercore ISI分析員Krishna Guha和Ernie Tedeschi表示，耶倫絕對夠資格。她相信持續財政和貨幣支持經濟至關重要，日後也可能尋求借助她在國會公信力來推動更多財政支援，包括對失業者和州和地方政府的支援。

三菱日聯銀行首席金融經濟師Chris Rupkey表示，可以肯定的是，聯儲局和財政部之間不太會有爭議，「我想不到有誰比她更適合主持財政部...沒有人更夠格。」

Dakota Wealth資深投資經理人Robert Pavlik表示，就聯儲局政策而言，她是個鴿派，而市場喜歡鴿派政策。

Creative Planning行政總裁Peter Mallouk說：「市場喜歡這樣的人事安排。因為她曾任聯儲局主席，對於她的思維不會有意外。有人緊盯市場和經濟，拜登也能放心。這是非常安全的押注。」

北卡羅萊納州夏洛特市Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli 說：「這是一個很好的選擇，因為她對市場很熟悉，並且可以與聯儲局合作無間，畢竟她在聯儲局任職時間很久。」

事實上，最近耶倫呼籲政府增加支出，以幫助美國經濟走出疫情引發的深度衰退。巴爾的摩Brown Advisory固定收益負責人Tom Graff表示，耶倫應該會強力提倡採取更積極的財政政策，由於她在華府的聲望，她可能是拜登可選擇最有力的財政擴張倡導者。

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