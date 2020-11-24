中日爭做磁懸浮列車一哥！兩大在建項目為成敗關鍵

日本和中國正爭相建造一種新型的超快懸浮列車，力圖證明自己對一種具有巨大出口潛力的技術的掌握。

磁懸浮列車使用強大的磁鐵，在沒有摩擦的情況下以超快的速度沿著帶電軌道前行。少數短距離和實驗性磁懸浮列車已經投入運營，但是亞洲的兩個最大經濟體在爭相開發世界上第一條長途城際線路。

一個是東海旅客鐵道株式會社建造，總投資額達9萬億日圓(約6,726億港元)，往返東京和大阪的磁懸浮列車，預計不晚於2037年通車。另一個是中國斥資1,000億元人民幣(約1,170億港元)，往返上海和寧波的項目，經過幾次出師不利後，現在預計將在2035年左右完工。日本的造價較高，主要是因為需要在山巒重疊的鄉間地區進行大量隧道挖掘工作。

卡迪夫大學教授Christopher Hood表示，磁懸浮技術具有巨大的出口潛力，中國和日本的國內項目就像櫥窗一樣，展示該技術如何可以在國外成功實施。

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