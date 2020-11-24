全球經貿戰：台積電打入全球第3大半導體廠

外國傳媒報道，晶圓代工廠台積電今年收入可望達454.2億美元，將僅次於三星(Samsung)及英特爾(Intel)，成為全球第3大半導體廠。

研調機構IC Insights表示，儘管疫情造成今年全球經濟衰退，但疫情刺激數碼轉型加速，帶動半導體市場強勁增長。

全球首15大半導體廠收入合計將達3,554.18億美元，按年增13%，增長幅度將高於整體半導體業增幅6%。IC Insights指出，首15大廠中，有8家總部位於美國，南韓有2家，台灣及歐洲也各有2家，日本有1家。

IC Insights估計，英特爾今年半導體收入將約738.94億美元，按年增4%，穩居全球半導體龍頭地位。三星半導體收入604.82億美元，按年增9%，為第2大半導體廠。台積電今年收入將達454.2億美元，增長31%，居第3大半導體廠。

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