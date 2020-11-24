m18講場：將軍澳滙豐大廈太陽能裝置正式啟用

一組由中電源動設計、安裝及營運的全新太陽能裝置，在將軍澳滙豐大廈正式啟用，中電源動及滙豐大力推動使用可再生能源。滙豐香港區營運總監林慧虹表示，這次將軍澳的項目不但鞏固該行在可持續發展的承諾，並能夠節省能源的成本，冀將此經驗可套用滙豐在香港其他的設施。

位於將軍澳滙豐大廈天台的太陽能系統，由750塊太陽能板組成，善用太陽能製造綠色能源，每年可發電約22.1萬千瓦時(kWh)，相等於54個香港家庭一年的用電量。同時，這個太陽能系統每年可減少10.8萬公斤碳排放量，相等於5,000棵樹一年減除的二氧化碳量。

今年10月，滙豐公布至2030年達到「零」碳排放的目標，冀屆時集團在全球使用的電力均以可再生能源發動。

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