全球經貿戰：TrendForce料華為手機市佔率縮至4%
2020年11月24日 15:24
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外國傳媒報道，研究機構TrendForce指出，華為全球智能手機今年市場佔有率約14%，而明年料降至僅得4%。TrendForce解釋，美國政府持續對華為採取制裁行動，導致其失去關鍵軟件、晶片設計和零件供應，剝奪其技術優勢。
TrendForce預計，榮耀(Honor)品牌明年市佔率2%。雖然最近華為將榮耀資產出售予深圳一個由政府支持的財團，但還是要面臨零件短缺及美國制裁的不確定性。而其他品牌如小米、Oppo將搶佔華為留下的空白，與蘋果公司的iPhone手機亦一同受益。
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