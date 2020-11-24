新盤動向：弦雅樓書上網面積189呎起 最快下周開價
2020年11月24日 15:34
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王倩（右二）、陳永傑（左二）
九龍區新盤源源不絕登場。佳兆業集團(01638)等合作的長沙灣弦雅，積極部署12月開售。佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩稱，項目樓書已剛上網，標準戶實用面積由206至294方呎，特色戶面積則由189至294方呎，全屬開放式及一房間隔。預計12月初開放展銷廳，最快下周開價。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，對於市場流傳政府將放寛樓按保險的樓價上限至最多1,500萬元，料對樓市具刺激作用。
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