傳高盛籌劃建歐洲股票交易平台　為英國脫歐做準備

有指高盛尋求在巴黎建立一個名為SIGMA X Europe的交易場所。（Getty Images圖片）

外電報道，高盛集團正籌劃一個歐洲股票交易平台，以確保英國在無協議脫歐發生之後在倫敦繼續進行交易的情況下，其客戶仍可以正常買賣股票。

高盛指已經向法國監管機構提出申請，尋求在巴黎建立一個名為SIGMA X Europe的交易場所。該平台計劃在明年1月4日之前啟動，但仍待監管部門批准。

高盛期貨和股票電子交易全球負責人Elizabeth Martin表示，對於該公司來說，擁有讓所有客戶在英國脫歐後應對歐洲和英國流動性格局變化的能力至關重要。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020