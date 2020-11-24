全球經貿戰：亞太出口倚賴中國！內地借勢建立新秩序

外國傳媒報道，中國率先從疫情中復甦，同時藉着美國總統大選混亂而反擊美國，務求能建立世界新秩序。事實上，中國已基本走出疫情，經濟增長強勁，其他國家在從醫療設備到先進電子產品等各種東西上嚴重依賴中國。

報道指出，在美國總統特朗普以新做法對待其他盟友時，中國正把自己塑造為全球化的捍衛者，官方直言美國還處於選舉的混亂中，中國正形成全球最大規模的貿易協定《區域全面經濟夥伴協定(RCEP)》。

雖然中國與美國的關係在特朗普執政後期急速惡化，但亞太地區國家如今在貿易上對中國的依賴，比對美國的依賴要大。這使拒絕中國的要求變得非常困難，例如澳洲最大的市場在中國，中國購買了近38%的澳洲出口商品，美國只購買了4%。在澳洲禁止華為提供電訊設備，並多次直言批評中國內政問題後，中國已將各種各樣的澳洲出口商品作為打擊目標，惟澳洲仍在11月22日簽署了RCEP，希望中國在國際協議約束下改變對澳洲商品的打壓行為。

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