【市後重點睇】油價向好 道期升256點

美匯指數企92.43；港匯處7.7519；離岸人民幣(CNH)報6.5789；美元兌日圓報104.38；歐元企1.1862；英鎊見1.3353。金價反覆處1,830美元水平。油價漲逾1%，布油升上46.54美元；紐油企43.52美元。道指期貨升256點。

●市後關注點

-22:00 美國9月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-23:00 美國11月消費者信心指數

●新冠肺炎：

-美零售界料今年底消費增長達5.2%。

-傳達能集團最多裁員2,000人。

-高盛降美國第4季及明年首季GDP預測。

-華爾街分析料美元或再跌5%。

-摩通指大宗商品交易已重返疫前水平。

●掰了蒙牛乳業！日本麒麟將澳洲乳品業務出售給Bega Cheese。

●全球經貿戰：

-傳印度擱置逾136億投資案，多涉中港。

-澳洲總理呼籲中美勿迫他國選邊站。

-美媒指特朗普政府正組新結盟報復中國。

-TrendForce料華為手機市佔率縮至4%。

●美證交會敦促在美上市中企，向投資者提示潛在風險。

●花旗銀行：聯儲局不急於「收水」，令美元持續疲弱。

●中國經濟：

-國企債務違約惹恐慌，高評級信用債當災。

-內地上半年AI核心產業規模達770億人幣。

-大摩中國CEO：產業鏈無法輕易大舉遷出中國。

-逾半內房企業負債觸「紅線」，年底樓價續受壓…

●麻生太郎：日本要密切關注數碼人民幣發展。

●新股專輯：華潤萬象明起招股，引7名基投撐場。

●傳港府將擴互聯互通，北水可買賣生科及第二上市股份。

●傳京東擬明年分拆京東物流上市，估值3,120億元。

●港交所擬推HKEX SYNAPSE平台，加快滬深港通結算流程。

●傳滙豐改組私人銀行管理層，料不會削減總體職位數量。

●新盤動向：弦雅樓書上網面積189呎起，最快下周開價。

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